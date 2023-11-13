Єдиний реєстр військовозобов’язаних наповнюють даними – як здійснюватимуть оповіщення чоловіків

Єдиний реєстр військовозобов’язаних уже наповнюють даними потрібними для мобілізації. Саме завдяки цьому реєстру здійснюватимуть оповіщення щодо необхідності прибути у ТЦК та СП.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає НСН з посиланням на 24 канал.

Володимир Фітьо наголосив, що реєстр значно полегшить процес мобілізації.

Як працюватиме єдиний реєстр військовозобов’язаних

Фітьо наголосив, що наразі єдиний реєстр військовозобов’язаних вже наповнений даними приблизно на 90%. Зокрема, це дає змогу здійснювати заходи оповіщення на всій території України.

Тобто повістку можна отримати, наприклад, жителю Львова у Києві. І коли цей військовозобов’язаний з’являється в Києві, відповідно дані про нього вже можуть отримати в київському ТЦК (з львівського – ред.), сказав він.

Проте він зауважив, що наразі ще немає синхронізації з іншими державними реєстрами. За словами Фітьо, це дозволило б нашим військовозобов’язаним не приходити в ТЦК та СП.

Їхні дані б автоматично оновлювалися, і самі ТЦК та СП бачили б в кого є троє дітей неповнолітніх, в кого інші причини на отримання відстрочки й це значно б зекономило ресурс, який зараз залучається до здійснення заходів оповіщення, розповів Фітьо.

Наостанок він підкреслив, що наразі закон перебуває у Верховній Раді на голосуванні. Начальник служби зв’язків з громадськістю думає, що коли ініціативу ухвалять, це значно спростить процес проведення мобілізації.

Що відомо про єдиний державний реєстр

У Верховній Раді 18 вересня з’явився проєкт закону щодо створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Мовиться про систему “Оберіг”.

Саме через цей реєстр вестимуть військовий облік чоловіків в Україні, що значно спростить процес мобілізації. Зокрема там містяться всі дані про військовозобов’язаних, потрібні для ТЦК та СП, а в перспективі українці зможуть отримати повістку онлайн, однак наразі про це не мовиться.

Раніше ми писали про те, які дані містить електронний реєстр військовозобов’язаних та як перевірити чоловіка в системі «Оберіг».

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