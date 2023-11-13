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Єдиний реєстр військовозобов’язаних наповнюють даними – як здійснюватимуть оповіщення чоловіків

Журналіст
Єдиний реєстр військовозобов'язаних наповнюють даними – як здійснюватимуть оповіщення чоловіків
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Єдиний реєстр військовозобов’язаних уже наповнюють даними потрібними для мобілізації. Саме завдяки цьому реєстру здійснюватимуть оповіщення щодо необхідності прибути у ТЦК та СП.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає НСН з посиланням на 24 канал.

Володимир Фітьо наголосив, що реєстр значно полегшить процес мобілізації.

Як працюватиме єдиний реєстр військовозобов’язаних

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Фітьо наголосив, що наразі єдиний реєстр військовозобов’язаних вже наповнений даними приблизно на 90%. Зокрема, це дає змогу здійснювати заходи оповіщення на всій території України.

Тобто повістку можна отримати, наприклад, жителю Львова у Києві. І коли цей військовозобов’язаний з’являється в Києві, відповідно дані про нього вже можуть отримати в київському ТЦК (з львівського – ред.), сказав він.

Проте він зауважив, що наразі ще немає синхронізації з іншими державними реєстрами. За словами Фітьо, це дозволило б нашим військовозобов’язаним не приходити в ТЦК та СП.

Їхні дані б автоматично оновлювалися, і самі ТЦК та СП бачили б в кого є троє дітей неповнолітніх, в кого інші причини на отримання відстрочки й це значно б зекономило ресурс, який зараз залучається до здійснення заходів оповіщення, розповів Фітьо.

Наостанок він підкреслив, що наразі закон перебуває у Верховній Раді на голосуванні. Начальник служби зв’язків з громадськістю думає, що коли ініціативу ухвалять, це значно спростить процес проведення мобілізації.

Що відомо про єдиний державний реєстр

У Верховній Раді 18 вересня з’явився проєкт закону щодо створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Мовиться про систему “Оберіг”.

Саме через цей реєстр вестимуть військовий облік чоловіків в Україні, що значно спростить процес мобілізації. Зокрема там містяться всі дані про військовозобов’язаних, потрібні для ТЦК та СП, а в перспективі українці зможуть отримати повістку онлайн, однак наразі про це не мовиться.

Раніше ми писали про те, які дані містить електронний реєстр військовозобов’язаних та як перевірити чоловіка в системі «Оберіг».

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