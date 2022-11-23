Військовий експерт Олег Жданов розповів, які російські ракети найнебезпечніші для України, бо їх складно збити ППО.

Про це спеціаліст сказав в інтерв’ю ТСН, передає NNS.

Які російські ракети складно збивати ППО

Гіперзвуковий ракетний комплекс “Кинджал” є найбільш небезпечним для України, оскільки ракети летять із великою швидкістю і їх важко знешкодити ППО.

“Тільки ракета “Кинджал” – є для нас проблемою. Тому що вона рахується, як гіперзвукова. На окремій ділянці траєкторії вона розвиває таку швидкість. І з трьох випадків її застосування, принаймні, так вважається, що тричі вони застосовували, усі ракети досягли своєї цілі. Збити їх не вдалося. Вона повітряного базування і в тій ділянці, де ми можемо її відстежити і збити, у неї найбільша швидкість”, пояснив Жданов.

Також додав, що не вважає “Кинджал” справді гіперзвуковою ракетою, бо як показує практика, що це не зовсім відповідає дійсності.

“Онікси” ми збивали. Ними дуже часто обстрілювали Одесу і міста на чорноморському узбережжі. І у нас є досвід зі збиття цієї ракети”, повідомив експерт.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилось у росії після дев’яти місяців війни в Україні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Резніковим, у росії залишилось 43 “Кинжали”.

Скільки ракет залишилось у росіян: Резніков назвав конкретні цифри

Джерело: ТСН