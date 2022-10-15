Які пристрої “з’їдають” найбільше електроенергії у квартирі – Укренерго

В Національній енергетичній компанії “Укренерго” розповіли, які пристрої “з’їдають” найбільше електроенергії у квартирі.

Виявилося, що в середньому 28% загального споживання електроенергії складають телевізори та комп’ютери.

Про це йдеться у повідомленні “Укренерго” 13 жовтня, передає NNS з посиланням на “Обозреватель“.

Відповідні розрахунки, як зазначила компанія, провела німецька Федеральна асоціація управління енергетики та водними ресурсами (BDEW).

Відповідно до них, споживання енергії у квартирі розподіляється так:

28% — телевізори, ігрові приставки та комп’ютери;

14% — прання та сушіння одягу;

13% — освітлення;

11% — холодильники та морозильники;

9% — приготування їжі;

8% — миття посуду.

Після масованих ракетних ударів рф по території нашої країни, «Укренерго» закликало українців повернутися до режиму жорсткої економії світла. У компанії тоді пояснили: що вище споживання — то більше віялових відключень електроенергії.

Там уточнили, що не закликають мешканців не вмикати світло та електроприлади весь день. Однак, найменший рівень споживання електроенергії — вночі. Користуватися обігрівачами, пральними машинами, включати бойлери, посудомийки та інші енерговитратні прилади краще саме в цей час, рекомендували в «Укренерго».

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