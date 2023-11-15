Які професії потрібні в ЗСУ? Про це розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Про це Федоренко сказав у ранковому етері Еспресо, передає НСН.

“Українське суспільство має бути готовим до того, що настане час і військовозобов’язані, так чи інакше, можуть бути мобілізовані. Тому що необхідний особовий склад, який би проводив ротації для того, щоб відновлювати військових, які вже більше півтора року перебувають на передній лінії, це необхідно робити. Також у Силах оборони є значна кількість професій, які дуже і дуже потребують посилення”, наголосив військовий.

За його даними, Збройним Силам України необхідні штурмовики, оператори БПЛА, а також радіоелектронної розвідки та боротьби.

“На поточний момент Сили оборони мають високий рівень мотивації, але цивільне суспільство має бути готове до того, що у разі необхідності держави ці люди будуть мобілізовані”, підкреслив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес”.

Федоренко спростував тезу, що у ЗСУ служать спеціально навчені люди й це нібито їхня робота – воювати на передовій зі зброєю в руках.

“Друзі, те, про що ви кажете, це не відповідає дійсності. Те, що люди знайшли у собі хоробрість та опанували військову професію – це правда. Ті, хто перебуває на передовій лінії та боронить нашу державу – це учорашні наші сусіди, колеги по роботі, бізнес-партнери, вчителі, люди, які працювали на підприємствах, це ті, хто нас оточував весь цей час. Тому це варто пам’ятати і продовжувати в міру можливості підтримувати Сили оборони усім чим можете”, закликали у 92-й окремій штурмовій бригаді.

Мобілізація в Україні

Раніше керівник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов’язаних з’являтися до ТЦК та СП для уточнення даних.

Фітьо нагадав, що в Конституції України прописаний обов’язок захищати свою країну.

Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов’язок із захисту України, необхідно з’явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані, сказав він.

Спікер пояснив, що якщо громадянин довгий час не з’являється до ТЦК та СП – актуальність інформації щодо його придатності до військової служби втрачається.

Тож під час відвідування ТЦК за місцем свого проживання потрібно відразу брати документи, які підтверджують право на відстрочку (у разі наявності такого).

Також у ЗСУ радять брати із собою медичні документи, оскільки не виключено, що військовозобов’язаного відразу направлять на проходження ВЛК.

У ЗСУ зазначають, що бувають випадки, коли людина за наявною у ТЦК інформацією вважається здоровою, проте в неї є хвороба, про яку вона забула повідомити.

Відповідно, дані потрібно оновлювати, щоб ресурси, які є в ТЦК та СП, використовувалися правильно.

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