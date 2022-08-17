6 міжнародних організацій – Мінсоцполітики оприлюднило перелік організацій, які виплачують фінансову допомогу різним соціальним категоріям українців.

Про це NNS інформує з посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

Які 6 міжнародних організацій виплачують допомогу українцям

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

Меморандум: Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством соціальної політики України та УВКБ ООН.

Організація надає допомогу Внутрішньо переміщеним особам, насамперед тим, які отримують пенсію до 3000 грн. Попередньо на допомогу можуть розраховувати 200 тисяч осіб. Вони отримають 2220 грн впродовж трьох місяців.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

Меморандум: Меморандум про взаєморозуміння для надання грошової допомоги з використанням даних українських бенефіціарів («ДУБ») між Міністерством соціальної політики України («Міністерство») та Всесвітньою продовольчою програмою («ВПП»).

Організація надасть допомогу у розмірі 2220 грн на людину впродовж трьох місяців 500 тисячам внутрішньо переміщених осіб за черговістю дати включення до бази даних.

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ)

Меморандум:Меморандум про співробітництво між Міністерством соціальної політики України та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо забезпечення захисту прав дітей, які постраждали від війни в Україні, внаслідок збройної агресії російської федерації.

Кількість людей для виплати: на першому етапі 80 тисяч сімей. Подавати заявки можуть багатодітні родини, які мають трьох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, а також сім’ї, які мають двох і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю. Сума допомоги складає 2220 грн на кожного члена сім‘ї, але не більше 33 300 грн.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ)

Меморандум: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України, Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України щодо надання грошової допомоги вразливим категоріям населення України, які постраждали внаслідок бойових дій.

Організація готова надати допомогу у розмірі 2500 гривень 960 тисячам осіб. Пріоритетними є малозабезпечені сім’ї, у тому числі ВПО.

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Меморандум: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

Організація надасть допомогу у розмірі 2220 грн впродовж трьох місяців 100 тисячам осіб. Пріоритетною категорією визначено осіб з інвалідністю, у тому числі з-поміж ВПО. Для подальшого узгодження визначено такі категорії:

одинокі матері/батьки, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком понад 65 років.

RED ROSE CDS LIMITED

Організація на пілотній стадії надасть допомогу 40 тисячам осіб, а саме: внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам та/або особам з інвалідністю. Допомогу у розмірі 2220 грн виплачуватимуть щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням.

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