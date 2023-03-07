Як зміняться мінімальні пенсії після індексації – скільки отримають пенсіонери

Як зміняться мінімальні пенсії в Україні після масштабної індексації, яка розпочалася з 1 березня.

Про це інформує НСН з посиланням на 24 канал.

Індексація пенсій – це процес перерахунку розміру пенсії з урахуванням зростання вартості товарів і послуг на ринку. У березні 2023 року індексація пенсій в Україні призвела до збільшення мінімальних пенсійних виплат.

Спочатку індексація мала збільшити пенсії на 20%, однак цей розмір трішки зменшився – до 19,7%.

З 1 березня індексації підлягають звичайні пенсії, призначені за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (за віком, інвалідністю, втратою годувальника). Нагадаємо, що на 19,7% збільшується не вся сума пенсії, а лише зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку. Якщо пенсія сама по собі висока, то і збільшення буде більш-менш відчутним. Зазначимо, що основний розмір пенсії (а точніше зарплата) у цьому разі індексується і у працюючих, і у непрацюючих пенсіонерів.

Як зростуть мінімальні пенсії

Відповідно до розрахунків, проіндексована мінімальна пенсія з майже 2 100 гривень зросте до 2 520 гривень незалежно від віку та стажу. Водночас лише на 2 520 гривень зможе розраховувати непрацююча людина.

Отже, з новими пенсіями українці зможуть отримати від 2 760 гривень до 3 120 гривень.

досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років – пенсія становитиме до 3 120 гривень;

виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20 – 25 років — до 3 120 гривень;

у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років — до 3 000 гривень;

у віці до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи) — до 2 760 гривень.

Для скількох пенсіонерів проіндексували виплати

Всього у березні підвищення пенсій торкнулося 10,5 мільйона осіб старшого віку:

5,2 мільйона “цивільних” пенсіонерів, для яких підвищення пенсії здійснюється через індексацію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

4,2 мільйона осіб, у яких зростуть пенсії у звʼязку зі збільшенням на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат.

0,5 мільйона пенсіонерів силових відомств, для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%.

94,5 тисячі осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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