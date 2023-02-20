Як зареєструватися в ChatGPT і що вміє штучний інтелект

Як зареєструватися в ChatGPT і що він вміє? ChatGPT – потужний інструмент, який здатен стати вашим особистим помічником. Він може генерувати тексти, відповідати на запитання та навіть прописувати круті ідеї для створення контенту.

Наприклад, штучний інтелект зміг сформувати список з десяти особистостей, які вважаються одними з найвизначніших українців, передає НСН.

Місця він розподілив наступним чином:

Тарас Шевченко – український поет, мислитель, художник, громадський діяч.

Іван Франко – український поет, письменник, журналіст, громадський діяч.

Леся Українка – українська письменниця, поетеса, перекладачка, громадська діячка.

Михайло Грушевський – український історик, публіцист, письменник, політик.

Василь Стус – український поет, громадський діяч, жертва політичного репресивного режиму.

Іван Пулюй – український фізик, один з піонерів радіології та електроніки.

Левко Ревуцький – український композитор, один з найвидатніших представників української класичної музики.

Сергій Корольов – український інженер-конструктор, творець ракетно-космічної техніки.

Євген Коновалець – український політичний діяч, засновник та лідер ОУН.

Софія Русова – українська художниця, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 2018 року.

Але чат-бот вміє не тільки це. І, якщо ви хочете використовувати його для роботи чи розваг, необхідно зареєструватися на сайті OpenAI. Реєстрація проста і швидка, і дозволить отримати доступ до потужного інструменту.

Як зареєструватися в ChatGPT

Перейдіть на сайт OpenAI. Клацніть на кнопку “Sign up”. Введіть свою електронну пошту та створіть пароль. Підтвердьте електронну пошту, натиснувши на посилання у листі, який надійде від OpenAI. Введіть своє ім’я та прізвище. Прийміть умови використання та політику конфіденційності. Після того, як ви успішно зареєструвалися на сайті OpenAI, ви можете отримати доступ до ChatGPT та інших інструментів для обробки мовлення.

Користуватися усіма можливостями ChatGPT наразі можна абсолютно безкоштовно. Варто лише враховувати, що він має обмеження у своїх “знаннях”, які закінчуються на 2021 році.

Крім того, OpenAI пропонує різні плани та тарифи на використання ChatGPT, які відрізняються за обсягом та частотою використання. Ви можете вибрати той, який найкраще підходить для вашої діяльності та потреб.

Важлива порада! Не використовуйте інформацію, згенеровану ChatGPT, для прийняття важливих медичних або фінансових рішень без ретельної перевірки. Хоча ChatGPT дійсно є продуктом штучного інтелекту, що змінює звичні нам процеси пошуку й обробки інформації, він все ще перебуває на стадії розробки і час від часу згенеровані ним дані є феєричною маячнею.

Зауважте! ChatGPT від OpenAI з 18 лютого 2023 року офіційно запрацював на території України і є повністю доступним для використання.

Джерело: 24 Канал, Час Дій

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