В Україні створили чат-бот з інструкціями на випадок хімічної атаки чи аварії

В Україні з’явився Telegram-бот з інструкціями на випадок хімічної атаки або техногенної аварії.

Telegram-бот “Хімічна (не)Безпека! Як Діяти” створили у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, передає NNS.

Так, Telegram-бот під назвою “Хімічна (не)Безпека! Як Діяти” має допомогти людям у випадку хімічної атаки чи техногенної аварії швидко і правильно відреагувати на ситуацію.

Зокрема, бот допоможе виявити ознаки хімічної атаки, проконтролювати стан домашньої аптечки, а також повідомить про алгоритм дій у разі небезпеки.

Міністерство охорони здоров’я радить українцям ознайомитися з цим ботом, щоб зрозуміти його структуру, а після цього тримати його біля себе. Також відомство закликає людей поділитися цим інструментом з друзями, колегами та рідними.