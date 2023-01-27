Як виглядають 5 копійок, за які українці можуть отримати тисячі гривень (фото)

Українці можуть знайти у скарбничках та гаманцях монету 5 копійок, яку можна продати за великі гроші. За деякі різновиди колекціонери готові платити тисячі гривень.

Однією з таких є монета 1992 року, різновид 1ААк. За даними ресурсу “Монети-ягідки”, такі 5 копійок можна продати за 4000-6000 грн, передає НСН.

Відрізнити від інших монет їх можна за:

середнім зубом тризубу – з потовщенням у верхній частині;

одиницею в даті – вона з хвостиком;

гроном №2 – у формі прямокутного трикутника.

гуртом з великою насічкою.

“Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати”, розповідають фахівці.

Також добре платять колекціонери за інші 5 копійок 1992 – різновиду 2БАм.

Їх відрізняють за наступними ознаками:

середній зуб тризуба – він гострий та вузький;

одиниця у даті – без хвостика;

гроно №2 – у формі тупокутного трикутника.

гурт з дрібною насічкою.

Цінуються і 5 копійок 1996 року – їх можна продати більш ніж за 1000 грн.

“Тираж 5 копійок 1996 р. склав всього 5000 шт, тому монета рідкісна і має високу ціну”, пояснюють фахівці.

При цьому вони зазначають, що 5 копійок із банківського набору коштують дорожче, ніж монети, які були в обігу.

“Чим кращий стан, тим більше буде охочих купити такий п’ятак”, підкреслюють нумізмати.

Платити хороші гроші колекціонери готові і за монети в 50 копійок. При чому різних різновидів:

за 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг, за даними фахівців, колекціонери готові віддати від 4000 грн до 6000 грн;

а за 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм – від 2 000 грн до 4 000 грн.

Також можна вигідно продати 10-копійчані монети. Зокрема:

за монету в 10 копійок 1994 року різновиду 2БАм можна отримати від 3 000 грн до 4 000 грн;

за більш ніж 1 000 грн можна продати 10 копійок 2001 року різновиду 2ИАм;

від 8 000 грн до 10 000 грн на аукціонах готові платити за 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк.

Джерело: «Обозреватель»

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