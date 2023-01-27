Як виглядають 5 копійок, за які українці можуть отримати тисячі гривень (фото)

Українці можуть знайти у скарбничках та гаманцях монету 5 копійок, яку можна продати за великі гроші. За деякі різновиди колекціонери готові платити тисячі гривень.
Однією з таких є монета 1992 року, різновид 1ААк. За даними ресурсу “Монети-ягідки”, такі 5 копійок можна продати за 4000-6000 грн, передає НСН.
Відрізнити від інших монет їх можна за:
- середнім зубом тризубу – з потовщенням у верхній частині;
- одиницею в даті – вона з хвостиком;
- гроном №2 – у формі прямокутного трикутника.
- гуртом з великою насічкою.
“Через помилку на монетному дворі невелика кількість монет отримала велику насічку на гурті. Саме такі 5 копійок дорого купують нумізмати”, розповідають фахівці.
Також добре платять колекціонери за інші 5 копійок 1992 – різновиду 2БАм.
Їх відрізняють за наступними ознаками:
- середній зуб тризуба – він гострий та вузький;
- одиниця у даті – без хвостика;
- гроно №2 – у формі тупокутного трикутника.
- гурт з дрібною насічкою.
Цінуються і 5 копійок 1996 року – їх можна продати більш ніж за 1000 грн.
“Тираж 5 копійок 1996 р. склав всього 5000 шт, тому монета рідкісна і має високу ціну”, пояснюють фахівці.
При цьому вони зазначають, що 5 копійок із банківського набору коштують дорожче, ніж монети, які були в обігу.
“Чим кращий стан, тим більше буде охочих купити такий п’ятак”, підкреслюють нумізмати.
Платити хороші гроші колекціонери готові і за монети в 50 копійок. При чому різних різновидів:
- за 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг, за даними фахівців, колекціонери готові віддати від 4000 грн до 6000 грн;
- а за 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм – від 2 000 грн до 4 000 грн.
Також можна вигідно продати 10-копійчані монети. Зокрема:
- за монету в 10 копійок 1994 року різновиду 2БАм можна отримати від 3 000 грн до 4 000 грн;
- за більш ніж 1 000 грн можна продати 10 копійок 2001 року різновиду 2ИАм;
- від 8 000 грн до 10 000 грн на аукціонах готові платити за 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк.
Джерело: «Обозреватель»
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