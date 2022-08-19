Як самостійно перевести пенсію з пошти на банківську картку – інструкція

Пенсіонери можуть самостійно перевести пенсію з пошти на банк. Для цього необхідно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду, передає NNS.

Під час першого призначення пенсії кожен може самостійно вибрати, як отримувати майбутню пенсійну виплату.

Якщо ж пенсіонер не визначив спосіб її отримання, вона автоматично виплачується через поштове відділення зв’язку Укрпошти за фактичним місцем проживання.

Тому пенсіонер може будь-який момент змінити спосіб виплати пенсії.

Для цього можна особисто звернутися до фахівців сервісних центрів або дистанційно подати відповідну заяву через Електронний порт ПФУ.

Для переведення пенсії з поштового відділення на банківську картку потрібно зробити кілька кроків:

Увійдіть або зареєструйтесь в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу. У лівому боковому меню натисніть на вкладку «Пенсіонерам». Оберіть пункт «Внесення змін до електронної пенсійної справи». Оберіть пункт «Заява на зміну способу виплати». Заповніть потрібні поля форми заяви та завантажте до неї скан-копії необхідних документів:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

реквізитів, наданих банком.

За бажанням отримайте електронне пенсійне посвідчення, поставивши відповідну позначку в пункті «електронне». Сформуйте заяву, затвердьте її кваліфікованим електронним підписом та надішліть до ПФУ.

Як ми повідомляли раніше, в Україні планують ввести новий страховий внесок для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.

Про це заявила міністр соціальної політики України Оксани Жолнович в ефірі єдиного телемарафону.

Вже зареєстровано законопроект. Ми вперше даємо можливість людям заплатити за себе страховий внесок. Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему і цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання і її можна буде подати онлайн. Ця процедура буде розрахована на 32 категорії громадян, розповіла Жолнович.

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