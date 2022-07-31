Як переселенцям оформити дітей до 1-го класу. Які потрібні документи, щоб зарахувати дитину-переселенця до школи.



Діти, які втекли від війни, можуть здобувати освіту в школах, розташованих за місцем їхнього тимчасового перебування.

Про це NNS інформує з посиланням на Апостроф.

Щоб віддати дитину до 1-го класу потрібна заява одного з батьків, опікунів чи інших законних представників.

Документ можна подати особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом.

До заяви долучаються такі документи:

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що засвідчує його особу (за наявності);

оригінал або копія медичної довідки за формою №086-1/о.

Також в умовах воєнного стану за можливості потрібно надати один із документів, що підтверджують статус біженця або переселенця:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідка щодо звернення за захистом в Україні;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

Варто зазначити, що за відсутності у дитини-переселенця документа, що засвідчує її особу, вона зараховується до навчального закладу без цього документа.

Забезпечення державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, а також організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану здійснюють:

органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їхні представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

заклади освіти, установи освіти, наукові установи та їхні засновники;

громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.

Нагадаємо, через війну в Україні вводиться низка змін у шкільному навчанні. З вересня Міністерство освіти рекомендує повернути дітей за парти там, де це дозволяє ситуація, але останнє слово залишається за батьками.

Максимальний час для учнів і вчителів, щоб дістатися до укриття, якщо його немає у школі