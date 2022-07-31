Як переселенцям оформити дітей до 1-го класу. Які потрібні документи, щоб зарахувати дитину-переселенця до школи.
Діти, які втекли від війни, можуть здобувати освіту в школах, розташованих за місцем їхнього тимчасового перебування.
Про це NNS інформує з посиланням на Апостроф.
Щоб віддати дитину до 1-го класу потрібна заява одного з батьків, опікунів чи інших законних представників.
Документ можна подати особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом.
До заяви долучаються такі документи:
- копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що засвідчує його особу (за наявності);
- оригінал або копія медичної довідки за формою №086-1/о.
Також в умовах воєнного стану за можливості потрібно надати один із документів, що підтверджують статус біженця або переселенця:
- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- довідка щодо звернення за захистом в Україні;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.
Варто зазначити, що за відсутності у дитини-переселенця документа, що засвідчує її особу, вона зараховується до навчального закладу без цього документа.
Забезпечення державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, а також організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану здійснюють:
- органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їхні представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;
- заклади освіти, установи освіти, наукові установи та їхні засновники;
- громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.
Нагадаємо, через війну в Україні вводиться низка змін у шкільному навчанні. З вересня Міністерство освіти рекомендує повернути дітей за парти там, де це дозволяє ситуація, але останнє слово залишається за батьками.
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