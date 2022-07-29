Максимальний час для учнів і вчителів, щоб дістатися до укриття, якщо його немає у школі

У новому навчальному році в українських школах зможуть проводити очне навчання лише за наявності бомбосховища. За скільки часу учні і вчителі мають дістатися до укриття

Керівник Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що максимальний час для учнів та вчителів, щоб дістатися до найближчого бомбосховища не має перевищувати 10 хвилин.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українська Правда.

“Школи, куди підуть діти по всій Україні визначатимуться в залежності від безпекової ситуації в регіоні. У приміщеннях мають бути обладнані укриття, якщо в самій школі такого не передбачено – то укриття має бути в 10 хвилинній доступності”, – сказав він.

Выдомо, що у вимогах до укриттів у навчальних закладах, які розробило Міністерство освіти спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій, зазначено, що воно має розташовуватися від закладу освіти на відстані до 100 метрів або безпосередньо в освітній будівлі.

У разі повітряної тривоги учні та вчителі повинні якомога оперативніше дістатися до нього.

Проте у будівельних нормах до навчальних закладів немає окремих вимог щодо розташування укриттів. Тому допускається відстань у 500 м від закладу освіти.

Крім того, обладнання укриття має бути розраховано на перебування учнів та викладачів не менше, ніж на 48 годин.

Тому там має бути не лише водопостачання, запас питної води та аптечки, але й Wi-Fi та місця для сну.

Навчальний рік в умовах війни — якими повинні бути бомбосховища для учнів у школах