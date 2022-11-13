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Як безпечно повернутися додому після деокупації – рекомендації ДСНС

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повернутися додому після деокупації

Щоб безпечно повернутися додому після деокупації необхідно дочекатися дозволу від відповідних органів. У іншому разі необхідно дотримуватися низки вказівок.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

Рятувальники звертають увагу, що є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих.

“Це – підступно, жорстоко та суперечить будь-яким законам. Але наш ворог – саме такий. Тож обережність має бути передусім. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС”, йдеться в повідомленні.

Як безпечно повернутися додому після деокупації? Що треба робити

Як безпечно повернутися додому після деокупації - рекомендації ДСНС

Як пояснюють в ДСНС, якщо ви вже вирішили повертатися у звільнене місто чи селище до власної оселі, то вам необхідно:

  • Звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.
  • У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку “Розмінування України”.
  • Завантажити додаток на свій смартфон: Android: https://bit.ly/3OeQwxg; Apple: https://apple.co/3HhV4B3.
  • Після авторизації ви зможете повідомити саперів про ймовірну загрозу у вашій оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА попередив, попри успішний контрнаступ українських бійців на півдні, цивільним поки що зарано повертатися до своїх населених пунктів.

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