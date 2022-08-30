ВПО з 1 вересня і надалі отримуватимуть допомогу від держави. Водночас уряд обмежив категорію українців, яким надають грошові виплати.

Про те, яких чекати змін у порядку нарахування допомоги переселенцям, інформує NNS з посиланням на 24 канал.

Які виплати отримують ВПО від держави

З 3 березня 2022 року в Україні запровадили щомісячну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Українці, які вимушено залишили місце постійного проживання через повномасштабне вторгнення, отримують допомогу від держави:

у розмірі 3 000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю;

у розмірі 2 000 гривень на кожну іншу особу старше 18 років.

Які зміни заплановані для ВПО з 1 вересня

Переселенці й надалі отримуватимуть державні виплати. До цього їх платили усім зареєстрованим ВПО, але тепер правила змінились.

Так, з вересня грошову допомогу отримуватимуть:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

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Переселенці, які не отримали допомогу навесні 2022 року, мають можливість удруге подати заявки до 1 жовтня. Передбачена допомога у розмірі 2 000 – 3 000 гривень.

Крім переселенців з 2022 року, до переліку увійшли українці, які мали статус переселенця з 2014 року. Навесні гроші їм не виплачувалися.

Право на виплати мають також особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої території України, території територіальних громад, що розташовані в районах бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації після 24 лютого.

Як подати заяву на виплати

У постанові Уряду йдеться про те, що якщо внутрішньо переміщена особа подала заяву до 30 квітня 2022 року через Дію, але не отримала гроші впродовж зазначеного часу, треба:

Звернутися особисто чи поштою до органу соціального захисту населення із заявою.

Подати збережену інформацію, що підтверджує факт подання через Портал Дія заяви раніше. Таку заяву можна подати до 1 жовтня 2022 року.

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