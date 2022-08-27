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В Україні змінили порядок виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам

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в Украине изменили порядок выплат ВПО

Уряд вніс зміни до процедури нарахування та виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про це йдеться у тексті постанови Кабінету Міністрів. Що змінилося?

Допомога переселенцям, яким держава заборгувала гроші, обовязково буде виплачена у повному обсязі. Йдеться про ВПО, які подавали заявки на допомогу через “Дію” ще до 30 квітня, але досі грошей не отримали. Їм нарахують і виплатть усе, що заборгували. Крім того, змінюється загальний порядок виплат допомоги переселенцям.

Кабмін передбачив зміни до правил виплати допомоги переселенцям своєю постановою №923  від 19 серпня 2022 року.  Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В Україні змінили порядок виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заявки на отримання допомоги  через “Дію” ще до 30 квітня, отримають усе, що їм належить, починаючи з тієї дати, коли подавалась заявка через “Дію”.

Є лише дві умови для отримання такої допомоги:

  • переселенець має входити до переліку регіонів, жителі яких мають право на допомогу;
  • переселенець має підтвердити факт, що він подавав заяву через “Дію”. Для цього слід звернутись до органу соцзахисту. Щоби подати заяви до органів соцзахисту, українцям відведено строк до 1 жовтня 2022 року.

Крім того, у виплатах допомоги переселенцям тепер діятимуть такі правила:

  • Якщо до списку територіальних громад, жителі яких мають право на допомогу включено нову громаду, то її мешканці матимуть право на виплати ВПО з 1 числа наступного місяця.
  • Допомога переселенцям має призначатись протягом 10 робочих днів після дати подання заяви від ВПО.
  • Якщо переселенець змінив місце тимчасового проживання і не встиг отримати допомогу на попередньому місці, то виплати призначаються йому вже за новим місцем проживання.
  • ВПО, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, не матимуть права на допомогу на проживання.

Щодо останнього пункту, є винятки. Допомогу їм все-таки надавитимуть у таких випадках:

  • якщо вони і раніше отримували щомісячну адресну допомогу ВПО, призначену їм для покриття затрат на проживання і, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг;
  • якщо вони повторно були змушені змінити місце проживання після 24 лютого через те, що там, де вони знайшли собі тимчасовий притулок, зараз точаться бойові дії або хазяйнують окупанти.

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