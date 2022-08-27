В Україні змінили порядок виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам

Уряд вніс зміни до процедури нарахування та виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про це йдеться у тексті постанови Кабінету Міністрів. Що змінилося?

Допомога переселенцям, яким держава заборгувала гроші, обовязково буде виплачена у повному обсязі. Йдеться про ВПО, які подавали заявки на допомогу через “Дію” ще до 30 квітня, але досі грошей не отримали. Їм нарахують і виплатть усе, що заборгували. Крім того, змінюється загальний порядок виплат допомоги переселенцям.

Кабмін передбачив зміни до правил виплати допомоги переселенцям своєю постановою №923 від 19 серпня 2022 року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заявки на отримання допомоги через “Дію” ще до 30 квітня, отримають усе, що їм належить, починаючи з тієї дати, коли подавалась заявка через “Дію”.

Є лише дві умови для отримання такої допомоги:

переселенець має входити до переліку регіонів, жителі яких мають право на допомогу;

переселенець має підтвердити факт, що він подавав заяву через “Дію”. Для цього слід звернутись до органу соцзахисту. Щоби подати заяви до органів соцзахисту, українцям відведено строк до 1 жовтня 2022 року.

Крім того, у виплатах допомоги переселенцям тепер діятимуть такі правила:

Якщо до списку територіальних громад, жителі яких мають право на допомогу включено нову громаду, то її мешканці матимуть право на виплати ВПО з 1 числа наступного місяця.

Допомога переселенцям має призначатись протягом 10 робочих днів після дати подання заяви від ВПО.

Якщо переселенець змінив місце тимчасового проживання і не встиг отримати допомогу на попередньому місці, то виплати призначаються йому вже за новим місцем проживання.

ВПО, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, не матимуть права на допомогу на проживання.

Щодо останнього пункту, є винятки. Допомогу їм все-таки надавитимуть у таких випадках:

якщо вони і раніше отримували щомісячну адресну допомогу ВПО, призначену їм для покриття затрат на проживання і, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг;

якщо вони повторно були змушені змінити місце проживання після 24 лютого через те, що там, де вони знайшли собі тимчасовий притулок, зараз точаться бойові дії або хазяйнують окупанти.

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