Внутрішні переселенці зможуть повторно подати заявку на допомогу – подробиці

Внутрішні переселенці, які не отримали допомогу, зможуть повторно подати заявку на виплату.

ВПО, які подавали заяви через Дію до 30 квітня 2022 року але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати гроші.

Відповідне рішення ухвалене 19 серпня на засіданні уряду.

Як передає NNS, про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок Дія.

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.

“Додамо, що відповідний документ розроблено Мінсоцполітики при взаємодії з Мінцифри, зокрема, за результатами наради, проведеної 22 липня 2022 року під головуванням віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук”, йдеться у повідомленні Кабміна.

Яку допомогу отримують внутрішні переселенці

ВПО можуть отримувати щомісячну грошову допомогу від держави у розмірі:

2000 грн для осіб віком від 18 років;

3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Подати заяву на таку допомогу можуть українці, які виїхали з територій, де ведуться бойові дії.

Яку грошову допомогу під час війни надає держава. Де подати заявку на виплати