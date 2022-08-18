Під час війни українська влада підтримує громадян, надаючи їм грошову допомогу. Де можна подати заявку на виплати.

Наразі у країні є кілька видів державної фінансової допомоги, передає NNS.

Державна допомога внутрішньо переміщеним особам

ВПО можуть отримувати щомісячну грошову допомогу від держави у розмірі:

2000 грн для осіб віком від 18 років;

3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Подати заяву на таку допомогу можуть українці, які виїхали з територій, де ведуться бойові дії.

Повний список відображено у відповідному наказі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Оформити допомогу можна онлайн або офлайн: звернувшись до ЦНАП, органів соцзахисту населення, до представників місцевої влади або подавши заявку на статус ВПО через додаток “Дія”.

Крім цього, люди, які виїжджають із зони бойових дій евакуаційними рейсами “Укрзалізниці”, можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави прямо на вокзалах. Розмір її відповідає місячній допомозі для ВПО, і становить 2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю.

Додамо, що таку одноразову допомогу можуть отримати також українці, які проживають на деокупованих територіях.

Компенсація за комунальні послуги тим, хто прихистив переселенців

Уряд допомагає і тим громадянам, які розміщують у себе вдома переселенців. Зокрема, зараз вони отримують 450 гривень на людину як компенсацію за комунальні послуги. Щоб отримати ці гроші, потрібно:

подати заяву про готовність прийняти людей через сайт «Прихисток» ;

прийнявши людей, подати заяву до органів місцевого самоврядування, вказавши дані прийнятих людей та надавши копії їх документів;

у день припинення розміщення чи зміни кількості осіб повідомити про це місцеву владу;

звернутися до виконавчого комітету за отриманням грошової компенсації.

Виплата відбувається за вказаними у заяві реквізитами до 20 числа наступного місяця.

Гроші за прийом на роботу переселенців

Підприємці, які приймуть на роботу осіб зі статусом ВПО, можуть отримати 6500 гривень за кожного найманого працівника. Подати заяву на отримання грошей можна через сайт Дія.

Головне фото: УНІАН

Як українці можуть оформити грошову допомогу за 2 хвилини, не виходячи з дому