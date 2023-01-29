Грошова допомога українцям від фонду Ukrainely – як отримати виплати

Грошова допомога постраждалим від війни українцям надається від різних організацій. Ще один фонд, який має назву Ukrainely, розпочав прийом заявок на виплати, передає НСН.

Зазначимо, пріоритет у наданні допомоги надається сім’ям з дітьми.

Грошова допомога від Ukrainely. Як отримати

Для отримання грошової допомоги необхідно залишити заявку на сайті організації та описати свою ситуацію. Після розгляду та підтвердження заявки гроші будуть перераховані на кредитну картку (можливе розбиття на декілька частин).

Організація має три програми для допомоги українцям:

підтримка сімей під час війни;

підтримка внутрішньо переміщених осіб;

підтримка військових та тероборони.

Хто може отримати допомогу

Претендувати на допомогу можуть лише ті громадяни, що перебувають в Україні. Розмір необхідної суми можна вказати власноруч, проте зважаючи на кількість отриманих заявок, може бути погоджено лише частину суми.

Пріоритетом для волонтерів є сім’ї з дітьми, проте звернутися по допомогу може будь-який українець. Її буде надано у разі наявності у фонду необхідних сум.

Оскільки Ukrainely намагається допомогти якомога більшій кількості потребуючих, звернутися за грошовою підтримкою можна лише один раз.

Ukrainely – це команда волонтерів, яка прагне допомогти людям, що опинились в скрутному становищі через війну, яку розв’язала росія в Україні.

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