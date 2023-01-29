Допомога українцям: хто і як може отримувати по 3350 гривень щомісяця, як оформити виплати.

Громадяни, які втратили частину свого заробітку через зупинення або скорочення виробництва продукції, надання послуг або виконання робіт, можуть розраховувати на виплати.

Так, йдеться про допомогу з часткового безробіття для ФОПів та співробітників, максимальний розмір якого 3350 гривень. Проте виплати можна отримати за певних умов.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook-сторінку Юридичного порадника для тимчасово переміщених осіб.

У яких випадках можна отримати виплати

На виплати можуть розраховувати ФОП, у яких скоротилася тривалість робочого дня на 30%;

Для працівників — зупинення (скорочення) діяльності має охопити не менше ніж 20% чисельності працівників, а скорочення робочого часу та зарплати становить — 30%.

У яких випадках не можна отримати виплати з часткового безробіття

Якщо роботодавець є органом державної влади, органом місцевого самоврядування, закладом, установою, організацією, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, фондом соціального страхування.

Якщо роботодавець чи ФОП перебуває у процесі припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності, визнаний у порядку банкрутом, стосовно його (її) порушено справу про банкрутство, перебуває у процесі санації.

Якщо він відмовився від тимчасового переведення на потрібну роботу на повний робочий день (тиждень), працює за сумісництвом, проходить альтернативну (невійськову) службу, перебуває у простій або відпустці без збереження зарплати, має зупинений на період воєнного стану трудовий договір.

Зазначається, що цей вид допомоги надається на термін зупинення або скорочення діяльності, проте не більше ніж на 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців від дня зупинення (скорочення) діяльності. Максимальна сума виплат — 3350 гривень на місяць.

Допомога українцям з часткового безробіття. Як отримати

Роботодавцю або ФОП потрібно звертатися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заява має бути подана не пізніше ніж за 90 календарних днів з моменту зупинення або скорочення діяльності.

Як ВПО можуть отримати виплати по безробіттю – Мінреінтеграції