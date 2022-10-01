Грошова допомога українцям – хто може додатково отримати 620 гривень

Грошова допомога українцям: деякі громадяни можуть додатково отримати по 620 гривень для задоволення базових потреб.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Соцпортал”.
Як повідомляється, йдеться про фінансову допомогу від благодійного фонду “Карітас Київ”. ВПО зможуть отримати грошові гранти в еквіваленті 620 гривень на одного члена сім’ї для задоволення базових потреб.
На даний момент фонд зареєстрував максимальну кількість можливих одержувачів допомоги — заявки продовжать приймати за цим посиланням вже наступного тижня, коли відкриють форму.
Про початок прийому заявок повідомлять на сторінці фонду у Facebook.
Грошова допомога українцям: хто може претендувати:
- особи з інвалідністю першої чи другої групи;
- самотні люди похилого віку 60+;
- багатодітні сім’ї (з трьома та більше неповнолітніми дітьми);
- самотні батьки/опікуни (з неповнолітніми дітьми);
- вагітні жінки; мами з дітьми віком до 2-х років;
- тяжкохворі.
Обов’язковими умовами отримання грантів є:
- Можливість фізично відвідати офіс фонду.
- Надання відповідного пакету документів, що підтверджують особу та категорії вразливості.
- Наявність банківського рахунку у форматі IBAN для перерахування коштів.
- Зареєструватися для отримання допомоги можуть лише особи, які досягли 18 років.
Нагадаємо, що переселенці також можуть отримати субсидію на оплату комуналки. Для цього до органів соцзахисту (а з грудня — до органів Пенсійного фонду) потрібно подати заяву та декларацію, а також надати договір оренди житла чи довідку переселенця.
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