Грошова допомога українцям – хто може додатково отримати 620 гривень

Грошова допомога українцям: деякі громадяни можуть додатково отримати по 620 гривень для задоволення базових потреб.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Соцпортал”.

Як повідомляється, йдеться про фінансову допомогу від благодійного фонду “Карітас Київ”. ВПО зможуть отримати грошові гранти в еквіваленті 620 гривень на одного члена сім’ї для задоволення базових потреб.

На даний момент фонд зареєстрував максимальну кількість можливих одержувачів допомоги — заявки продовжать приймати за цим посиланням вже наступного тижня, коли відкриють форму.

Про початок прийому заявок повідомлять на сторінці фонду у Facebook.

Грошова допомога українцям: хто може претендувати:

особи з інвалідністю першої чи другої групи;

самотні люди похилого віку 60+;

багатодітні сім’ї (з трьома та більше неповнолітніми дітьми);

самотні батьки/опікуни (з неповнолітніми дітьми);

вагітні жінки; мами з дітьми віком до 2-х років;

тяжкохворі.

Обов’язковими умовами отримання грантів є:

Можливість фізично відвідати офіс фонду.

Надання відповідного пакету документів, що підтверджують особу та категорії вразливості.

Наявність банківського рахунку у форматі IBAN для перерахування коштів.

Зареєструватися для отримання допомоги можуть лише особи, які досягли 18 років.

Нагадаємо, що переселенці також можуть отримати субсидію на оплату комуналки. Для цього до органів соцзахисту (а з грудня — до органів Пенсійного фонду) потрібно подати заяву та декларацію, а також надати договір оренди житла чи довідку переселенця.

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