132
Україна
Тег:
132

Грошова допомога українцям – хто може додатково отримати 620 гривень

Дата
5e43f61494138

Грошова допомога українцям: деякі громадяни можуть додатково отримати по 620 гривень для задоволення базових потреб.

Про це NNS дізнався з повідомлення  на сайті “Соцпортал”.

Як повідомляється, йдеться про фінансову допомогу від благодійного фонду “Карітас Київ”. ВПО зможуть отримати грошові гранти в еквіваленті 620 гривень на одного члена сім’ї для задоволення базових потреб.

На даний момент фонд зареєстрував максимальну кількість можливих одержувачів допомоги — заявки продовжать приймати за цим посиланням вже наступного тижня, коли відкриють форму.

Про початок прийому заявок повідомлять на сторінці фонду у Facebook.

Грошова допомога українцям: хто може претендувати:

  • особи з інвалідністю першої чи другої групи;
  • самотні люди похилого віку 60+;
  • багатодітні сім’ї (з трьома та більше неповнолітніми дітьми);
  • самотні батьки/опікуни (з неповнолітніми дітьми);
  • вагітні жінки; мами з дітьми віком до 2-х років;
  • тяжкохворі.

137277 1 la 00

Обов’язковими умовами отримання грантів є:

  • Можливість фізично відвідати офіс фонду.
  • Надання відповідного пакету документів, що підтверджують особу та категорії вразливості.
  • Наявність банківського рахунку у форматі IBAN для перерахування коштів.
  • Зареєструватися для отримання допомоги можуть лише особи, які досягли 18 років.

Нагадаємо, що переселенці також можуть отримати субсидію на оплату комуналки. Для цього до органів соцзахисту (а з грудня — до органів Пенсійного фонду) потрібно подати заяву та декларацію, а також надати договір оренди житла чи довідку переселенця.

Як отримати поповнення мобільного і 5000 гривень від ПриватБанку – умови акції

To Top