Українці можуть отримати 5000 гривень від ПриватБанку. Акція триває до 31 січня 2023 року – які умови.

Державний ПриватБанк спільно з Mastercard впровадили чудову можливість для своїх клієнтів від 14 років, які отримують фінансову допомогу від міжнародних організацій на свої картки, передає NNS.

Банк вирішив розіграти серед отримувачів додаткові 5000 гривень. Гарантовано кожен учасник отримає поповнення мобільного на 50 гривень, якщо виконає всі умови. Також громадяни візьмуть участь у розіграші подарункових сертифікатів giftmall на суму 5000 гривень.

Як стати учасником акції і отримати 5000 гривень від ПриватБанку

Зареєструйтеся в акції. Зареєструватися можна на сторінці акції, у мобільному додатку Приват24 або через лист на електронній пошті Отримайте допомогу від міжнародних організацій на картку Mastercard ПриватБанку (через Western Union, MoneyGram, PrivatMoney або автоматичне зарахування на картку). Зробіть щонайменше 2 транзакції на загальну суму від 500 грн з будь-яких карток Mastercard ПриватБанку.

Від яких міжнародних організацій можна отримати допомогу через ПриватБанк

Грошову допомогу на картку Mastercard від ПриватБанку можна отримати від:

Гуманітарної організації ООН (World Food Programme, WFP) – через Western Union;

Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine) – через PrivatMoney;

Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) – через PrivatMoney;

Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) – через MoneyGram;

виплата компенсації від Товариства Червоного Хреста (ТЧХУ) за програмою «Прихисток» – через PrivatMoney

Міжнародної організації Red Rose CPS – через MoneyGram.

Важливо!

На платформі єДопомога тимчасово припиняється збір заявок на виплату допомоги українцям від міжнародних організацій, тобто в акції від ПриватБанку можуть прийняти участь ті українці, які подали заявки раніше.

“Наразі громадянами України подано понад 10 мільйонів заявок, у зв’язку з чим тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога задля детального їх опрацювання та передачі за запитом до міжнародних організацій для подальшої виплати”, ідеться в повідомленні Міністерства соціальної політики України.

В Мінсоцполітики запевнили, що докладають максимальних зусиль для збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни, адже ресурси міжнародних організацій обмежені.

Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено.

Українці, які допустили помилки у раніше поданих заявках, можуть їх переоформити через платформу єДопомога. Для цього потрібно натиснути “Перевірити статус заявки”, заповнити персональні дані та перевірити статус – за потреби вибрати дію “Відізвати та подати нову заявку”.

В Мінсоцполітики нагадують, що рішення про надання допомоги відповідній категорії населення та сум виплат приймають міжнародні організації. Пріоритетними є найнезахищеніші верстви населення, що мають соціальні статуси: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема внутрішньо переміщені особи.

Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

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