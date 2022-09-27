Українці отримають безкоштовні дрова для обігріву оселі у зимовий період. Відповідне рішення було прийнято урядом країни, передає NNS.

У пресслужбі Міністерства реінтеграції повідомили, що на допомогу можуть розраховувати мешканці особливо небезпечних територій. Йдеться про території, що прилягають до зон бойових дій.

Українська влада планує забезпечити людей безкоштовними дровами, щоб усі сім’ї могли зігріти свої будинки протягом осінньо-зимового періоду.

Йдеться про громадян, які проживають у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Зазначено, що військовим адміністраціям компенсують витрати на закупівлю та доставку дров через перерозподіл субвенцій із держбюджету.

Ця ініціатива Мінреінтеграції сьогодні отримала підтримку уряду. Видано розпорядження про перерозподіл коштів та схвалення відповідних розрахунків.

Субвенції планують розподіляти пропорційно за пропозиціями, наданими обласними військовими адміністраціями. На реалізацію зазначених завдань буде спрямовано 562,5 млн грн.

Нагадаємо, через складну ситуацію з теплопостачанням та постійні обстріли влада оголосила обов’язкову евакуацію в Донецькій області до безпечних регіонів. Вже вдалося вивезти понад 220 тисяч громадян, серед яких близько 52 тисячі дітей.

Ті українці, котрі відмовляються від евакуації, мають підписати документ, про те, що вони усвідомлюють наслідки свого рішення. Для людей, які мають дітей, передбачається додаткова форма відмови, де потрібно підписати згоду на відповідальність за будь-які наслідки.

Евакуацію планують проводити і з деокупованих територій Харківської області, де відсутній зв’язок та інтернет: поліція робитиме обхід кожного дому та пропонуватиме людям евакуюватися.