Грошова допомога безробітним українцям зміниться – подробиці

Грошова допомога безробітним українцям буде радикально зменшена. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 6067, яким погіршуються умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю, передає NNS.

Так, відтепер в Україні збільшується мінімальний страховий стаж, необхідний для отримання права на допомогу по безробіттю, з 6 до 7 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної.

Також встановлюється тривалість виплати допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу особи:

до 3 років – 180 календарних днів;

3-6 років – 210 календарних днів;

12-18 років – 270 календарних днів;

18-24 роки – 300 календарних днів.

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати, залежно від страхового стажу:

до 3 років – 50 відсотків;

від 3 до 6 років – 55 відсотків;

від 6 до 12 років – 60 відсотків;

від 12 до 18 років – 65 відсотків;

від 18 до 24 років – 70 відсотків;

від 24 до 30 років – 75 відсотків;

понад 30 років – 80 відсотків.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100 відсотків;

надалі – 50 відсотків.

Крім того, законопроєкт № 6067 запроваджує низку новацій, що дозволять удосконалити роботу служби зайнятості, створити нові робочі місця та забезпечать зменшення рівня безробіття. Зокрема, пропонує компенсувати роботодавцям частину витрат на оплату праці або ЄСВ з Фонду по безробіттю за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних:

молоді, в т. ч. на перше робоче місце;

учасників бойових дій;

одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю;

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років;

осіб з інвалідністю;

довготривалих безробітних та інших вразливих категорій громадян.

При цьому, як передбачає проєкт державного бюджету на 2023 рік, в Україні відбудеться зростання рівня безробіття в країні фактично втричі порівняно з попереднім роком.

Як передбачають в уряді, наступного року без роботи залишатимуться майже третина українців – 28%, що є безпрецедентним показником в історії країни.

Ці показники розраховувалися за методологією МОП, і враховують кількість безробітних громадян у віці 15 – 70 років у відсотках до робочої сили відповідного віку.

Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 9,9%. А у 2022 році уряд планував знизити безробіття до 8,5%.

Нагадаємо також, що 21 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану”.

Законом зменшено виплати допомоги по безробіттю.

Так, якщо раніше максимальна сума допомоги з безробіття залежала від прожиткового мінімуму, який становить 9924 грн, а з липня мав підвищитися до 10 400 грн, то зараз виплати із безробіття прив’язані до мінімальної зарплати.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9 750 грн.

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