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Притула розповів, на що підуть гроші, зібрані на “народні байрактари”

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народні байрактари

Засновник фонду Сергій Притула пояснив, на що витратять 600 млн гривень, які були зібрані на «народні байрактари».

Про це Притула написав у Twitter у відповідь на повідомлення компанії Baykar про те, що вона передасть безпілотники безкоштовно.

«Заощаджені кошти підуть на забезпечення нашої перемоги у тісній співпраці зі Збройними Силами України!»,написав він.

Притула подякував компанії Baykar, за те, що вона цінує «здатність українців об’єднуватися» і додав, що всі «вражені вашим рішенням».

Нагадаємо, компанія Bayraktar заявила, що безкоштовно передасть Україні три безпілотники, на які українці зібрали 600 млн гривень всього за три дні.

Байрактари, на які збирала вся Україна, передадуть ЗСУ безкоштовно – заява компанії

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