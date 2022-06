Притула розповів, на що підуть гроші, зібрані на “народні байрактари”

Засновник фонду Сергій Притула пояснив, на що витратять 600 млн гривень, які були зібрані на «народні байрактари».

Про це Притула написав у Twitter у відповідь на повідомлення компанії Baykar про те, що вона передасть безпілотники безкоштовно.

Притула подякував компанії Baykar, за те, що вона цінує «здатність українців об’єднуватися» і додав, що всі «вражені вашим рішенням».

Thank you for appreciating the ability of Ukrainians to unite! We are impressed with your decision!

The saved funds will be spent to ensure our victory in close cooperation with the Armed Forces of Ukraine!

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 27, 2022