Турецька компанія, яка виробляє Байрактари, заявила, що безкоштовно передасть Україні свої три ударні безпілотники, на які українці раніше зібрали загалом 600 млн грн.

Про це йдеться у Twitter компанії Baykar, передає NNS.

“Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося, нездоланних викликів”, йдеться у повідомленні Baykar.

Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков відкрили збір коштів, в якому попросили українців зібрати 450 млн гривень на три БПЛА Bayraktar. Проте українці впоралися за 3 доби, зібравши на чотири безпілотники із запланованих трьох.