Які фейки світових ЗМІ про Україну було виявлено цього тижня

Головні фейки світових ЗМІ про Україну, про які стало відомо цього тижня. А також фейки і дезінформація із мережі та від російських пропагандистів.

Дія російської пропаганди поширюється за межі держави-агресорки. Деякі іноземні медіа продовжують публікувати фейки та маніпуляції про війну в Україні, підігруючи агресивній політиці РФ.

Такі статті виходили й упродовж поточного тижня, з 3 по 9 квітня. Брехню та перекручування фактів викрив Центр протидії дезінформації, передає НСН.

Які основні фейки просували західні медіа

Теми публікацій із явними ознаками пропаганди були наступними:

міжнародний ордер на арешт диктатора Володимира Путіна “ускладнює спроби припинити війну шляхом мирних переговорів”;

президент України Володимир Зеленський “знищує релігійну свободу, змовляючись із нацистами”;

США та країни Заходу, відправляючи зброю в Україну, “ускладнюють ситуацію”;

“надмірні” українські запити щодо зброї “створюють виклик” для військового виробництва різних країн, “що змушує їх задуматися, чи варто й надалі посилювати допомогу”;

Україна є територією, на якій необхідна “денацифікація” через “відверто неонацистський характер нинішньої української держави та її влади”;

майбутній контрнаступ України – “самогубний і не має шансів на успіх”;

Україна може виграти наступальну битву, “але все одно в підсумку програти війну”.

У ЦПД не уточнили, які саме видання писали вищезгадані матеріали й допомагали Росії в інформаційній війні.

Фейки з мережі

Крім того, в мережі були виявлені ще такі фейки та дезінформаційні кампанії:

відео зі зверненням українських захисників із 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха до Головнокомандувача ЗСУ В. Залужного, у якому йдеться про патову ситуацію на Авдіївському відтинку фронту

обкладинка французького тижневика Courrier International із зображенням Президента України В. Зеленського, який зі словами «Україні потрібніше» викрадає Великдень у французів

реклама у нью-йоркському метро від МЗС України з агітацією вступати до Інтернаціонального легіону всіх місцевих, хто не має роботи

наказ Херсонського управління СБУ щодо вбивства військових ЗСУ, які порушили закон

відео навмисного підпалу українськими націоналістами «канонічного храму» УПЦ мп в с. Новополтавка Миколаївської обл.

обкладинка французької газети Charlie Hebdo із зображенням злющого Ісуса, президента росії в.путіна та переляканого Президента України В. Зеленського

стенд у Мілані із фотографією Президента В. Зеленського, яка засмоктує грошові пожертви через отвір у ніздрі.

Основні фейки росЗМІ

Ну і куди ж без російської пропаганди. Цього тижня російські ЗМІ марили про таке:

київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством в.татарського, як і багатьох інших людей із 2014 року

Захід у боротьбі за новий світовий порядок знищує «канонічне православ’я» в Україні

використання Вашингтоном кольорових революцій призвело до сьогоднішнього конфлікту в Україні

Буча стала загальним символом цинізму української пропаганди, підтриманої та, можливо, натхненної Заходом

росія в Україні має справу з режимом, який поводиться вкрай жорстоко

США запустили незворотний процес повалення власного доларового панування.

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