Які фейки світових ЗМІ про Україну було виявлено цього тижня

Головні фейки світових ЗМІ про Україну, про які стало відомо цього тижня. А також фейки і дезінформація із мережі та від російських пропагандистів.
Дія російської пропаганди поширюється за межі держави-агресорки. Деякі іноземні медіа продовжують публікувати фейки та маніпуляції про війну в Україні, підігруючи агресивній політиці РФ.
Такі статті виходили й упродовж поточного тижня, з 3 по 9 квітня. Брехню та перекручування фактів викрив Центр протидії дезінформації, передає НСН.
Які основні фейки просували західні медіа
Теми публікацій із явними ознаками пропаганди були наступними:
- міжнародний ордер на арешт диктатора Володимира Путіна “ускладнює спроби припинити війну шляхом мирних переговорів”;
- президент України Володимир Зеленський “знищує релігійну свободу, змовляючись із нацистами”;
- США та країни Заходу, відправляючи зброю в Україну, “ускладнюють ситуацію”;
- “надмірні” українські запити щодо зброї “створюють виклик” для військового виробництва різних країн, “що змушує їх задуматися, чи варто й надалі посилювати допомогу”;
- Україна є територією, на якій необхідна “денацифікація” через “відверто неонацистський характер нинішньої української держави та її влади”;
- майбутній контрнаступ України – “самогубний і не має шансів на успіх”;
- Україна може виграти наступальну битву, “але все одно в підсумку програти війну”.
У ЦПД не уточнили, які саме видання писали вищезгадані матеріали й допомагали Росії в інформаційній війні.
Фейки з мережі
Крім того, в мережі були виявлені ще такі фейки та дезінформаційні кампанії:
- відео зі зверненням українських захисників із 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха до Головнокомандувача ЗСУ В. Залужного, у якому йдеться про патову ситуацію на Авдіївському відтинку фронту
- обкладинка французького тижневика Courrier International із зображенням Президента України В. Зеленського, який зі словами «Україні потрібніше» викрадає Великдень у французів
- реклама у нью-йоркському метро від МЗС України з агітацією вступати до Інтернаціонального легіону всіх місцевих, хто не має роботи
- наказ Херсонського управління СБУ щодо вбивства військових ЗСУ, які порушили закон
- відео навмисного підпалу українськими націоналістами «канонічного храму» УПЦ мп в с. Новополтавка Миколаївської обл.
- обкладинка французької газети Charlie Hebdo із зображенням злющого Ісуса, президента росії в.путіна та переляканого Президента України В. Зеленського
- стенд у Мілані із фотографією Президента В. Зеленського, яка засмоктує грошові пожертви через отвір у ніздрі.
Основні фейки росЗМІ
Ну і куди ж без російської пропаганди. Цього тижня російські ЗМІ марили про таке:
- київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством в.татарського, як і багатьох інших людей із 2014 року
- Захід у боротьбі за новий світовий порядок знищує «канонічне православ’я» в Україні
- використання Вашингтоном кольорових революцій призвело до сьогоднішнього конфлікту в Україні
- Буча стала загальним символом цинізму української пропаганди, підтриманої та, можливо, натхненної Заходом
- росія в Україні має справу з режимом, який поводиться вкрай жорстоко
- США запустили незворотний процес повалення власного доларового панування.
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