Українців закликали економити електроенергію – в чому причина

Українців закликали економити електроенергію у вечірні години. В «Укренерго» дали пояснення, для чого це потрібно.

У вівторок, 16 травня, в енергосистемі України знизився обсяг потужності та резервів через ремонтні роботи на енергоблоках електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів упродовж осені-весни, повідомляє пресслужба «Укренерго», передає НСН.

«Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою», йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали «допомогти енергосистемі працювати стабільно». Для цього вони просять зменшити споживання у вечірні години – з 19.00 до 22.00.

«Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування», додали в пресслужбі.

Водночас, за даними «Укренерго», нічна масована ракетна та дронова атаки російської армії по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.

«Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності», повідомили в пресслужбі.

Масована нічна атака 16 травня

Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу «Shahed-136/131», а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – «Орлан-10», “SuperCam”. Усі – знищені!

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