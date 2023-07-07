Справжнє диво на передовій: захисник зник під час штурму російських позицій, побратими вже «поховали» його, а він повернувся на 8-й день свого зникнення.

З’ясувалось, що військовий понад тиждень переховувався у підвалах в менш ніж 100 метрах від ворога, не маючи запасів їжі та води.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів боєць Сил оборони з позивним «Буревій», передає НСН.

Один з хлопців, який зник безвісти при штурмових діях, якого ми на жаль “поховали”, тільки що вийшов на наші позиції пішки, живий, повідомив військовий.

У пості йдеться, що зниклий захисник вибирався з ворожих позицій вісім днів. «Буревій» поділився, що бачив таке тільки в кіно.

Щоб ви розуміли яке це диво. За весь час повномасштабної війни, це перший випадок в бригаді. Зазвичай чекають 1-2 дні, і якщо боєць не повертається, то це приблизно в 90% випадках загиблий до тіла якого немає можливості наразі підійти, або лише в 10% випадків – полонений, написав він.

З його слів, після одного-двох днів після зникнення безвісти воїна вже сповіщають рідних.

Зниклий на вісім днів захисник отримав контузію та майже «забіг» до російських окупантів, однак зміг знайти покинуті підвали та залишився там переховуватись.

У нього не було запасу їжі та води на вісім днів, тому він шукав хоч якусь їжу в покинутих будинках, розповів «Буревій».

Під час перебування поза українськими позиціями воїн чув голоси російських військових, які перебували на відстані менше ніж 100 метрів від нього — у сусідніх будинках.

Просто молився, щоб його не знайшли, додав «Буревій».

Диво на передовій: «загиблий» боєць повернувся на 8-й день свого зникнення

Ще новини України: Британська розвідка пояснила, яку тактику застосовують окупанти при контрнаступі ЗСУ