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Росія готує кампанію для дискредитації президента Зеленського – Єрмак розповів деталі

Журналіст
дискредитації президента Зеленського
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В ОП попередили, що наразі росіяни готують інформаційну кампанію з дискредитації президента Зеленського за кордоном.

Як інформує НСН, про це у Телеграмі поінформував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Маємо інформацію, що зараз росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація президента Володимира Зеленського та команди за кордоном”, поінформував він.

Єрмак розповів про тези, які використовуватимуть російські пропагандисти.

За його словами, росіяни говоритимуть про президентські вибори в рф, які покажуть “тверду підтримку” нинішнього президента рф володимира путіна російським суспільством, та казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт.

“(Вони – ред.) зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як “військовий таран” проти росії. Ще одна теза стосуватиметься “узурпації влади” та “скасування” виборів”, зазначив керівник ОП.

Єрмак поінформував, що пропагандисти також намагатимуться переконати Захід, що мати справу зі стабільною рф, особливо після переобрання путіна на черговий президентський термін, нібито, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.

За його даними, росіяни планують розповсюджувати ці тези в медіа, а також використовуватимуть ботоферми.

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