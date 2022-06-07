“Довідка про прописку” за хвилину: як отримати в “Дії”

“Довідка про прописку” відтепер на порталі “Дія”. Як можна отримати довідку про місце проживання всього за одну хвилину.

Про це інформує NNS з посиланням на ТСН.

Довідка про місце проживання потрібна в багатьох випадках – щоб стати на військовий облік, для оформлення шлюбу, дитини до школи. Власники ID-карток та паперових паспортів від 1 грудня 2021 року змушені були відвідувати органи реєстрації, щоб отримати витяги з реєстру, що підтверджують місце проживання. Тепер, не виходячи з дому, з сайту “Дія” можна отримати відповідний електронний витяг.

Послугу можна отримати всього за 1 хвилину, запевняє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Отримати послугу можна за посиланням на сайті. Найближчим часом ця послуга стане доступною у мобільному застосунку “Дія”.

Щоб отримати витяг про місце проживання на порталі “Дія”, потрібно:

авторизуватися на порталі “Дія”,

обрати послугу “Витяг з реєстру територіальної громади”,

натиснути “Отримати витяг”.

Електронний витяг про місце проживання можна завантажити на порталі, зберегти у форматі PDF на телефон чи будь-який інший зручний носій.

Кожний електронний витяг має QR-код, що дає можливість за допомогою камери смартфона будь-якої миті перевірити справжність документа.

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