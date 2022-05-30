Мінцифри оновило додаток “Дія” - з’явилася нова корисна послуга

Додаток Дія суттєво спрощує життя українцям, позбавляючи їх від бюрократії, та великих “живих” черг. Міністерство цифрової трансформації регулярно оновлює програму, додаючи туди актуальні функції. В додатку з’явилася нова послуга – для кого вона буде корисна

Як заявляють у пресслужбі Мінцифри, вони спочатку вивчають потреби людей і потім опираючись на них створюють нову послугу. Зараз з’явилася новинка, яка зацікавить всіх підприємців, діючих і тих, хто лише планує відкрити свій бізнес.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo

З’явиться нова послуга під назвою “єДекларація”

В додатку з’явиться документ, який замінить 374 види ліцензій, сертифікатів, висновків і посвідчень. Словом всього того з чим стикаються підприємці, коли хочуть отримати ліцензію на ведення своєї діяльності. єДекларація не буде розглядатися чиновниками, тому до роботи можна буде приступити негайно.

Кому підходить послуга?

Підприємцям, у яких закінчилася ліцензія і потрібно її поновити.

Підприємцям, які змінюють сферу діяльності і тепер їм потрібна ліцензія.

Особам, які хочуть почати займатися діяльністю, яка потребує ліцензії.

Щоб скористуватися послугою, потрібно зайти в “Дію”, обрати однойменний документ, заповнити анкету і підтвердити її електронним підписом.

В “Дії” з’явилося голосування, результати якого викликали суперечливі емоції в українців

До слова, днями в “Дії” з’явилося голосування стосовно того, чи потрібно українцям дозволити носити з собою зброю. Мова абсолютно про всіх охочих, а не лише тих в кого є спеціальний дозвіл. Є три варіанти відповіді, серед яких:

Дозволити, але лише для спецзавдань. Дозволити для особистого захисту. Не дозволяти.

Людей здивувало те, що більшість проголосували за другий варіант, що означає дозвіл носити зброю навіть у громадських місцях. Це мовляв, не надто безпечно.

Нова послуга від “Дія“ для українців у Польщі – для кого буде корисна