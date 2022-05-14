Нова послуга від “Дія“ для українців у Польщі – для кого буде корисна

Міністерство цифрової трансформації України 17 травня планує відкрити у Варшаві центр “Дія.Бізнес”. Він працюватиме лише у воєнний період. Для якої категорії українців у Польщі буде корисна нова послуга від “Дія”

Очікується, що послуга стане корисною для українських підприємців, які виїхали до Польщі через напад Росії 24 лютого цього року. Фахівці надаватимуть бізнесменам консультації. Рішення відкрити установу пов’язане з великою кількістю запитів від біженців із України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В українців з’явилася можливість:

отримати інформацію про проживання та працевлаштування;

отримати консультацію щодо набуття статусу біженця або інших законних підстав перебування на території країни;

дізнатися, як запустити свій бізнес.

Відкриття центру заплановано 17 травня о на 11:00.

Церемонію відвідає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністра економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерій Іонан, держсекретар, уповноважений польського уряду з кібербезпеки Януш Цешинський.

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