Уряд готує грошову допомогу українцям для вивчення англійської

Уряд готує для всіх українців грошову допомогу у форматі «єПідтримки» для вивчення англійської мови.

Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров у колонці для Forbes, передає НСН.

У межах роботи щодо впровадження англійської мови уряд вже запустив національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської.

«Плануємо лончити нові проєкти майже щомісяця. Для всіх українців готуємо у форматі “єПідтримки” грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з “ковідними” сертифікатами, коли українці купували книги, ходили в спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови», розповів міністр.

Окрім того, для вчителів готують безоплатні програми навчання, щоб допомогти педагогам отримати доступ до якісної освіти та підвищення кваліфікації.

«Зокрема, ставимо амбітну ціль, щоб у кожній школі був native speaker (носій рідної мови – ред.), який навчатиме онлайн або офлайн», зазначив Федоров.

Також у межах програми Future Perfect для дітей вивчення англійської стане обов’язковим з дитячого садочка.

«Це докорінна трансформація системи освіти, тому що потрібно підготувати педагогів, які викладатимуть у дошкіллі. Необхідно змінити тарифну сітку, заробітні плати, процес навчання», пояснив міністр.

Також, за його словами, у держсекторі англійська стане обов’язковою. Держслужбовці повинні будуть більш активно вивчати англійську, щоб спілкуватися з партнерами.

«Інтеграція в ЄС якраз потребує того, що ми маємо спілкуватися англійською. Шлях у НАТО потребує, щоб ми з партнерами говорили однією мовою. Тому для державного сектору зміни будуть фундаментальними», додав він.

Наразі за програмою Future Perfect вже доступні два інструменти:

онлайн-платформа Empower Кембриджського університету, яка доступна для всіх українських університетів;

платформа для вивчення мов із персоналізованим підходом Promova, розроблена однією з найбільших українських продуктових компаній Genesis.

Федоров зазначив, що Promova доступна для кожного. Платформа надає українцям безоплатний Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки.

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