Були у формі ЗСУ: десантники знищили підрозділ окупантів (відео)

На одному з важливих напрямків українські десантники знищили підрозділ військ РФ, більшість із загарбників були у формі ЗСУ.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська в Telegram, передає НСН.

Окупанти продовжують активні наступальні дії, однак зазнають чималих втрат в живій силі та військовій техніці.

“Так, воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів на одному з важливих напрямків… У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України. Очевидно воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів”, йдеться в повідомленні.

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