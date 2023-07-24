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Чинний народний депутат від ОПЗЖ отримав підозру в державній зраді – подробиці (фото)

Журналіст
Чинний народний депутат від ОПЗЖ отримав підозру в державній зраді
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Чинний народний депутат від ОПЗЖ отримав підозру в державній зраді. Його заводи, ймовірно, постачали паливо російській армії.

Про це повідомляє НСН з посиланням на СБУ та ДБР.

Силовики встановили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії “Опозиційна платформа – за життя” перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська.

За даними ЗМІ йдеться про народного депутата 9-го скликання Олександра Пономарьова.

Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він добровільно почав співпрацювати зі загарбниками.

Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

За матеріалами СБУ і ДБР підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України 3

За оперативними даними, афільовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. Також, місцеві ЗМІ, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.

Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону.

За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію.

Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України.

Коли ж він виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

За матеріалами СБУ і ДБР підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України 2

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ.

Олександр Пономарьов отримав підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому загрожує до 15 років тюрми. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід.

Що відомо про Пономарьова?

ОПЗЖ Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов уже втретє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи «Воля народу», а в цьому скликанні був членом нині забороненої фракції ОПЗЖ.

Журналісти «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») у 2021 році встановили, що Пономарьов має російське громадянство. Сам він переконував, що паспорт виданий ще в радянські часи, що вважав його анульованим і не знав, чи він дійсний.

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