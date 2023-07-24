Чинний народний депутат від ОПЗЖ отримав підозру в державній зраді – подробиці (фото)

Чинний народний депутат від ОПЗЖ отримав підозру в державній зраді. Його заводи, ймовірно, постачали паливо російській армії.

Про це повідомляє НСН з посиланням на СБУ та ДБР.

Силовики встановили, що депутат кількох скликань від забороненої в Україні політичної партії “Опозиційна платформа – за життя” перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська.

За даними ЗМІ йдеться про народного депутата 9-го скликання Олександра Пономарьова.

Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він добровільно почав співпрацювати зі загарбниками.

Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

За оперативними даними, афільовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами. Також, місцеві ЗМІ, які знаходились в його орбіті впливу, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.

Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону.

За час роботи з окупантами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію.

Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України.

Коли ж він виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь РФ.

Олександр Пономарьов отримав підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому загрожує до 15 років тюрми. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід.

Що відомо про Пономарьова?

Олександр Пономарьов уже втретє народний депутат: раніше був регіоналом та членом депутатської групи «Воля народу», а в цьому скликанні був членом нині забороненої фракції ОПЗЖ.

Журналісти «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») у 2021 році встановили, що Пономарьов має російське громадянство. Сам він переконував, що паспорт виданий ще в радянські часи, що вважав його анульованим і не знав, чи він дійсний.

Ще новини України: На Київщині сталася масова бійка через російську музику, є постраждалі (фото, відео)