Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти пояснило, чи заборонено співати пісні Цоя в Україні.

Держмистецтв повідомило, що радянський рок-музикант Віктор Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це пише Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь Держмистецтв, передає НСН.

Також відомство зазначило, що пісні та творчість Цоя, який не був громадянином росії, не підлягають забороні на публічне виконання на території України.

Радянський рокер загинув у 1990 році, а згідно зі статтею 15 Закону «Про Культуру», заборона поширюється на публічне виконання пісень тих артистів, які є або були у будь-який період після 1991 року громадянами росії.

Чи можна в Україні публічно співати пісні Цоя. Документ

Що передувало?

Про публічне виконання пісень Цоя у соцмережах стали говорити після того, як на початку червня народна депутатка України Наталія Піпа подала заяву до поліції на хлопця, який виконував пісні російською мовою в центрі Львова, а після зауваження почав нецензурно висловлюватися.

Інцидент стався 2 червня. Як зрозуміло з двох відео, які опублікувала Піпа, хлопець виконував пісні радянського рокера Віктора Цоя. Під час суперечки з депутаткою юнак облаяв її.

Як згодом писали ЗМІ, на хлопця склали протокол за статтею про дрібне хуліганство, тобто за сказані образи у бік депутатки.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України на тлі нещодавного мовного конфлікту не змогло надати роз’яснення щодо заборони або дозволу на виконання та прослуховування пісень Цоя в публічних місцях

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