Яйця за останні місяці помітно подорожчали. Лише у жовтні минулого року ціна на них зросла до понад 70 гривень за десяток.

Що буде з цінами далі та чи чекати, що яйця подешевшають, розповів 24 Канал, передає НСН.

Що буде з цінами на яйця

За прогнозами аналітиків, якщо початок та загалом березень буде теплим, то чимало продуктів можуть змінитись в ціні, а можуть і стабілізуватися, як от овочі через сезонний фактор. Проте яйця все ж залишатимуться у ціні принаймні до Великодня 2023 року.

За словами науковців з Інституту аграрної економіки, до Великодня в Україні не варто очікувати зниження ціни яєць. Все через низьку продуктивність курей у цей період, а також через можливий підвищений попит у Великодні свята.

«Після Великодня цілком ймовірне істотне зниження ціни яєць до 30-40%, зважаючи на динаміку споживчих цін у попередні роки», сказала завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало.

Які ціни на яйця в Україні зараз

Так, за даними порталу «Мінфін» середня ціна на десяток яєць в Україні станом на 9 лютого становить 74 грн.

яйця перепелині (20 штук) – 60,11 грн;

яйця курячі «Квочка» (10 штук) – 74,20 грн;

яйця курячі «Ясенсвіт» (10 штук) – 74,15 грн.

Зараз продовольчі магазини почали тестувати покупців новими цінниками. Схоже, роздрібна торговельна мережа вирішила не лякати покупців у перші дні нового року, а витримала паузу і от тепер почала оновлювати цінники.

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