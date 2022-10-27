Чи може військовий отримати пенсію за вислугу років

Чи може військовослужбовець отримати пенсію за вислугу років.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», українські військовослужбовці мають право на пенсію за вислугу років, якщо вони відповідають певним критеріям.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Дзеркало тижня“.

Військовослужбовці, які мають 20-25 років, вислуги (залежно від спеціалізації) можуть отримати пенсію незалежно від віку.

Також передбачено призначення пенсії при досягненні 45 років, за умови:

на момент досягнення цього віку військовий має 20 років вислуги;

військовий має 25 років загального стажу, з яких не менше 12 з половиною років вислуги.

При звільненні за станом здоров’я відповідно до зазначеного закону передбачається, наприклад, разова грошова допомога. Але це не дає право на дострокову пенсію, якщо не йдеться про встановлення інвалідності.

Пенсії з інвалідності за вказаним законом призначаються у разі:

якщо інвалідність настала у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

якщо інвалідність настала пізніше тримісячного строку після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), що виник у період проходження служби;

якщо інвалідність, викликана травмами або захворюваннями, що сталися під час перебування в полоні, якщо полон не був добровільним і службовець, який претендує на пенсію, перебуваючи в полоні, не вчинив злочину проти миру та людства.

Чи продовжать виплачувати середню зарплату мобілізованим працівникам