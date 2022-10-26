Раніше роботодавці були вимушені зберігати робоче місце і виплачувати середню зарплату мобілізованим працівникам. Однак відбулися певні зміни у законодавстві.

Про це інформує NNS.

Із 19.07.2022 року набрав чинності Закон № 2352, яким внесено зміни до ст. 119 КЗпП в частині виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 2352 не визначено жодних особливостей застосування положень ч. 3 ст. 119 КЗпП, тож із дня набрання чинності Закону № 2352 за працівниками, призваними (прийнятими) на військову службу як до 19.07.2022 року, так і після цієї дати, передбачено обов’язок збереження лише місця роботи і посади.

Тому із 19.07.2022 року, на думку Мінекономіки, висловлену у листі від 26.07.2022 р. № 4711-06/52362-09, не вбачається правових підстав для продовження виплати роботодавцем середнього заробітної плати працівникам, які були прийняті (призвані) на військову службу до 19.07.2022 року.

Зазначимо, якщо ж у роботодавця є бажання й надалі робити виплати таким працівникам, він має право. Але це вже не буде називатися “середня зарплата”, це вже будуть додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Які є винятки

Звертаємо увагу що Мінекономіки в листі від 21.08.22 № 4711-06/60669 повідомляє, що за педагогічними та науково-педагогічними працівниками в разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період зберігається попередній середній заробіток. Відповідна норма закріплена у ч. 2 ст. 57 Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII.

Також це стосується тих, хто взяв добровільну участь в ТрО.

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