Герой мемів “Чоткий паца”, який захищає Україну на Сході, одружився (відео)

Рівнянин Іван Мартинов, відомий як “Чоткий паца” одружився. Зараз він військовий 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Реєстрація шлюбу відбулася на Хмельниччині.

Його обраницею стала Ольга Кравчук, яка і опублікувала момент з церемонії, повідомляє НСН.

Як пишуть у соцмережі, церемонія реєстрацію шлюбу Івана Мартинова та Ольги Кравчук відбулася у місті Деражні, що у Хмельницькій області.

“…кохаю безмежно…”, написала Ольга під одним з відео.

Суспільному чоловік розповів, як знайшов свою обраницю.

Наречена – корінна хмельничанка, побрались із нею в Хмельницькій області. “Чоткий паца” уточнив, що це був тільки розпис, а основне весілля робитиме “трохи пізніше”.

“Будемо грати згодом, та так будемо грати, що ви там точно зайві не будете”, сказав Іван журналістам.

Він розповів, що познайомився із Ольгою кілька місяців тому на Хмельниччині:

“Я приїхав до бойового побратима, він мене запросив в гості на новий рік. Я відпросився у батька, їхав-їхав, та й подзвонив до того друга й кажу: “Чуєш, та що ж я за дід мороз без снігуроньки?”. Він каже: “Я зрозумів”. Я приїхав і познайомився з нею на новий рік. Та і закрутилось так.”, його наречена – не військова, уточнив Іван.

У 2014 році Іван Мартинов став відомим завдяки своїм словам “це реально мєрзость”. Тоді у нього взяли коментар щодо курсу долара та цін на маршрутки на вулицях міста Рівне. Відео зі своєрідним інтерв’ю досить швидко стало популярним, а фраза “це мєрзость” стала мемною і популярна в мережі й досі. На той час ім’я хлопця ніхто не знав, тому його називали “Чоткий паца з Рівного”. Це прізвисько так і закріпилося за ним.

Іван Мартинов воює у складі 68 окремої єгерської бригади на Донецькому напрямку. До повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну він п’ять років прослужив у ЗСУ за контрактом. Потому звільнився в запас, а через три місяці знову довелось одягати форму.

Ще новини України: Заспівала про парову машину і стала зіркою TikTok: як народжувався народний український хіт