Заспівала про парову машину і стала зіркою TikTok: як народжувався народний український хіт

Ярина Квасній стала зіркою TikTok, виконавши народну пісню про парову машину. Відео подивилися понад 6 мільйонів українців передає, НСН.

Відео перепощують, під спів Ярини знімають власні TikTok, а діджеї навипередки записують ремікси, які стрімко ростуть у музичних чартах. Запустити новий народний тренд, зізнається lsdxbyfна, не планувала. Діло, каже, було ввечері, після концерту, і в компанії друзів вона, як і завжди, співала.

«А в той момент наспівала голосніше, і Олексій ще камеру включив, все», зізнається вона.

В TikTok новий хіт: відео

«Відкрив одну всім відому соціальну мережу, і в коментарях мене хтось відмітив просто і написав “чекаємо твою версію”. Думаю, піду візьму кави, прогуляюся. І йду, і помітив, що я йду і сам наспівую. Думаю так, значить, треба щось робити», розповідає саундпродюсер Артем Будчук.

Діджей Артем Будчук додав переспіву ще більшої популярності, коли з фрагмента Ярини створив ремікс.

«Завантажив його в TikTok. За декілька годин відкриваю – і там просто все в цій пісні. Я не хотів зіпсувати подачу Ярини. Я максимально підлаштовував інструмент і аранжування під її голос. Можливо, тому підкупило це слухача», розповідає Артем.

Пісня, яку насправді співає вже не одне покоління українців, зараз набрала популярності знову.

«Українці відмовляються від тієї мови, яка стала нам огидною. І будуть рости різні стилі музики. Тепер українці більшість, і велика кількість стала пишатись цим. Тому вони її гордо зображують на картинах, кольори нашого державного прапора, в музиці значно легше і з більшим задоволенням прославляють своє. Згадуючи, звичайно, і якісь старі речі, говорить діджей.

«Воно завжди заходить і буде заходити людям, поки ми ще люди, а не роботи. Якби це було спеціально зроблено, я б в неї дивилась, готувалась, то думаю..», переконана Ярина.

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