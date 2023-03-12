Яка історія походження гасла “Слава Україні!”? Про це розповіла кандидатка історичних наук Аліна Понипаляк, передає НСН.

Гасло “Слава Україні!” виникло в контексті боротьби українців за свої права та незалежність. В першій половині ХІХ століття Україна перебувала під підвладністю російської імперії, але внаслідок руху національного відродження, який почався в середині століття, українці стали активніше вимагати своїх прав.

“Ця фраза набула ширшого вжитку на початку ХХ ст. — в часи, коли почала розбудовуватися українська державність. Адже як нація ми сформувалися ще у ХІХ ст. Але саме після Першої світової війни, як і по всій Європі, в нас відбуваються процеси, коли з’являються на мапі минулих імперій нові незалежні держави. Такою була і Україна, яка в той час мала назву Українська Народна Республіка. Гасло “Слава Україні! Героям Слава!” — не просто гасло, яке прославляє нашу країну. Воно пов’язане з боротьбою за нашу державність”, розповіла Понипаляк в етері 1+1.

У 1919 році гасло “Слава Україні!” стало символом протестів львівських студентів проти польської окупації Галичини. Пізніше, у 1920-ті роки, гасло поширилося серед українських націоналістів, які виступали за створення незалежної Української держави.

У 1930-ті роки гасло “Слава Україні!” стало офіційним привітанням Української повстанської армії (УПА), яка воювала проти нацистської Німеччини та радянської влади. Упродовж наступних десятиліть гасло залишалося символом боротьби українців за свої права та незалежність, а після отримання Україною незалежності в 1991 році стало національним гаслом. Сьогодні воно використовується як вираз патріотизму та любові до своєї країни.

“Протягом всього ХХ ст. воно використовувалося як революційне гасло українців — де б вони не були, віталися саме такими словами, прославляючи Україну і нашу державність, яку було нахабно вкрадено росіянами у 1921 році, коли відбулася перша окупація росією України”, сказала кандидатка історичних наук.

Також існує популярний вислів: “І прийде час, коли один скаже: “Слава Україні!” , а мільйони відповідатимуть “Героям слава!”. Його приписують Степану Бандері, але історики не можуть це підтвердити, оскільки у жодній з його робіт такої фрази немає. Аліна Понипаляк зазначила, що багато подібних фраз приписують Степану Бандері.

“Але це один із міфів. Побутує така думка, що вперше цю фразу Бандера сказав під час виступу на Мюнхенському радіо. Але прямих доказів цьому немає. Однак, я думаю, що фраза ця пасувала б Степану Бандері і тій боротьбі, яку проводила УПА і ОУН проти російських окупантів в часи Другої світової війни і після цих подій”, сказала вона.

У часи радянської окупації України влада робила все можливе, щоб українці не дізнались, яка насправді велась боротьба за незалежність всередині країни та закордоном. Бійці Української повстанської армії гинули з цим гаслом на вустах. Сучасні воїни у боротьбі за незалежність повторюють їхню історію.

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