Генеральний директор компанії Yasno пояснив, чому вимикають світло під час ракетних ударів Росії по Україні, чому це було зроблено завчасно 9 березня.

Чому завчасно вимикають світло

Він наголосив, якщо снаряд влучає, наприклад, в увімкнений трансформатор, постраждає не тільки він, передає НСН.

“Сьогоднішня ніч і день (9 березня – ред.) були важкими. Після обстрілів енергосистема залишається значно ушкодженою. Проте енергетики все тримають під контролем. Зранку писав про превентивні відключення, а в коментах під постом ви скаржилися на перепади напруги. Це, власне, те, від чого нас ці завчасні відключення мали вберегти”, написав Коваленко у Facebook.

За його словами, існує аксіома, що споживатися має стільки ж електроенергії, скільки вироблено, і навпаки. Це правило працює і в цьому випадку.

“Уявімо мережу водопровідних труб: до одної великої через насос приєднані багато маленьких, тонших. Насос тримає напір обсягу води з великої труби, зменшує його і подає до маленьких трубочок. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки порвуться від сильного тиску в момент вибуху. З електромережами ситуація схожа. Якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об’єкт, тому що не буде споживання”, пояснив Коваленко.

В такому разі ремонтувати пошкоджені обʼєкти доведеться довго, “значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене”. Саме тому в Україні завчасно відключають світло під час атак.

“Логічно, що краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту”, резюмував він.

Ще новини України:

Встановити додаток