В ISW назвали неочікувану причину масованого ракетного удару по Україні 9 березня

В Інституті вивчення війни висловили думку, навіщо росія завдала масованого ракетного удару по Україні 9 березня

Ймовірно, Путін запустив ракети, аби заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола

Масований ракетний удар по Україні, здійснений військами РФ 9 березня, став найбільшим за поточний рік, однак ця атака могла послужити лише цілям російської державної пропаганди.

Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє НСН

ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару по критично важливій інфраструктурі країни 84 різними ракетами, враховуючи 28 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 20 крилатих ракет «Калібр», шість протикорабельних ракет Х-22, шість гіперзвукових ракет Х- 47 «Кинжал», дві надзвукові протикорабельні ракети 31П, шість керованих ракет Х-59 і не менше 13 ракет із комплексів С-300.

Крім того, війська РФ також атакували Україну за допомогою восьми безпілотників Shahed-136, які, на думку українських офіційних осіб, мали відвернути увагу нашої систем ППО перед самими ракетними ударами.

Українські захисники збили 34 з 48 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555, а також 4 «Шахеди». Українські офіційні особи зазначили, що всі вісім ракет Х-31П та Х-59 не досягли поставлених цілей. Представник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не могли збити деякі російські ракети, як-от «Кинжал» і С-300.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 9 березня

Міноборони РФ заявило, що російські сили завдали «високоточкових ракетних ударів великої дальності з повітря, моря і наземного базування» по українській військовій інфраструктурі, військово-промислових комплексах та енергетичній інфраструктурі, яка підтримує ЗСУ. Атака ніби є «відплатою за теракти». Ймовірно, російська сторона мала на увазі нібито «вторгнення» до Брянської області 2 березня.

Водночас українські офіційні особи, російські блогери та кадри з соцмереж вказують на те, що РФ переважною більшістю атакувала енергетичну інфраструктуру.

Російські мілблогери також розповсюджували кадри та репортажі про наслідки ударів по об’єктах енергетики у Києві, Дніпрі, Вінниці, Одесі, Кіровограді, Харкові та інших містах.

Аналітики ISW досі впевнені, що ці ракетні удари не підірвуть волю України та не покращать позиції РФ на фронті.

«Кремль, ймовірно, навмисно запустив ракети, які українська система ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет», – йдеться у звіті.

Зазначається, що Росія всього має до 50 ракет «Кинжал» і використала деякі незамінні для неї ракети.

Експерти вважають, що російський диктатор, ймовірно, використав ці ракети в безрезультатних атаках, аби заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні кола, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня.

Російські блогери та пропагандисти також критикують російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла змусити Україну «замерзнути» взимку.

«Путін, ймовірно, спробував компенсувати ці наративи ще однією ракетною атакою, подібною до тієї, яку Росія провела восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати деяку шкоду Україні. Однак російські блогери не підтримали сьогоднішні удари переважною більшістю, зазначивши, що Кремлю час змінити свій підхід до націлювання з огляду на те, що Україна пристосувалася до встановленої схеми атак на свою енергетичну інфраструктуру», – зауважили аналітики.

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