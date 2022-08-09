Чому багатодітних батьків, студентів та опікунів можуть не випустити за кордон під час війни

Під час дії військового стану заборонено виїзд за кордон чоловіків 18-60 років, однак є винятки.

Про те, хто з чоловіків має право на виїзд і які документи для цього потрібні, у Facebook розповів адвокат Роман Сімутін, передає NNS.

Виїзд за кордон батька трьох дітей від різних шлюбів

Виїхати може батько, який утримує трьох чи більше дітей. Сам факт батьківства не дає такого права.

При перетині кордону чоловік повинен мати документи, що підтверджують його право виїхати: рішення суду про утримання дітей, свідоцтва про народження і т.д.

“А ще є людський фактор прикордонника: виїжджаєш із документами, проте без дітей – можуть і не пропустити – доведено”, зазначив Сімутін.

Виїзд чоловіка, який самостійно виховує дитину

Для виїзду необхідно встановлення проживання дитини з батьком – це може бути рішення суду, органу опіки та піклування, свідоцтво про смерть матері дитини або рішення про позбавлення батьківських прав матері.

Важливо знати, що якщо чоловік із дитиною вдруге одружився, статус самотнього батька він втрачає.

Виїзд чоловіків, які доглядають осіб, що потребують постійного догляду

Чоловік, який піклується про людину, яка потребує постійного догляду, може виїхати за кордон тільки разом із нею та за умови наявності відповідних документів.

“Випустять лише чоловіка, який матиме відповідний висновок МСЕК чи ЛКК, що людина потребує постійного догляду. Без такого навіть тих, хто доглядає лежачих, не пустять. Хіба що ви їдете разом із ними, але якщо про це не свідчать документи – марно”, попереджає адвокат.

Виїзд студентів за кордон

Для перетину кордону недостатньо показати наказ про зарахування на денну форму, студентський квиток чи подібні документи.

“Та хоч документ із Гарварду тикайте: не випустять. Ваша перепустка – це довідка з військкомату про відстрочку на 6 місяців, тому що більше закон не дозволяє. А щоб її отримати – потрібно пройти медкомісію РВК і стати на облік”, попередив адвокат.

Виїзд за кордон знятих з військового обліку – хто приймає остаточне рішення