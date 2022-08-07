Виїзд за кордон знятих з військового обліку – хто приймає остаточне рішення

В Україні триває загальна мобілізація, що введена через військове вторгнення росії. Але деяким категоріям громадян дозволяється виїзд за кордон.

Державна прикордонна служба України ухвалюватиме рішення про випуск за кордон знятих з військового обліку чоловіків після вивчення всіх необхідних документів, повідомили на сторінці відомства у Facebook, передає NNS.

Хто прийматиме рішення про виїзд за кордон знятих з обліку чоловіків

У Держприкордонслужбі пояснили, що остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками відомства за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів.

Згідно з законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», виїзд дозволений чоловікам, якщо вони у встановленому порядку оформили інвалідність або зняті з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

«Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – ця відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я», наголосили у ДПСУ.

У відомстві уточнили, що придатні до служби у воєнний час не можуть перетинати кордон.

«Остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів», додали у ДПСУ.

Чи може чоловік, у якого одна або дві дитини, виїхати за кордон під час війни