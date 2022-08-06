Мобілізація в Україні: як за станом здоров’я уникнути служби в армії

Загальна мобілізація стала серйозним питанням для людей із хворобами. Багато українців заявляють, що їх призивають до армії, незважаючи на нездужання. Стало відомо, як за станом здоров’я уникнути служби в армії

За законом, мобілізація не повинна стосуватися українців, які мають серйозні захворювання. Їх перелік досить великий – йдеться про фізичні та психологічні проблеми. Правозахисниця Вікторія Тютюнникова повідомила, як чинити, якщо у військкоматі не звертають уваги на недуги військовозобов’язаних. Вона уточнила, що такі випадки не можна назвати масовими.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Поки людина не отримає статусу непридатного до служби – вона вважається придатною. Тимчасова непридатність тягнеться до того моменту, поки не з’явиться остаточний висновок ВЛК. Якщо особа непридатна – її не можуть мобілізувати”, – сказала Тютюнникова.

За словами юристки, таке трапляється, якщо громадянин України під час вручення повістки не надав висновку щодо стану свого здоров’я. Медичні довідки необхідно пред’явити після прибуття до центру комплектування. Українці після вручення повісток мають пройти обов’язкову медкомісію, без якої мобілізація неможлива.

Як хворій людині уникнути служби в армії

“Якщо людина отримала помилковий висновок, де зазначено, що вона придатна, відповідно, потрібно оскаржити висновок ВЛК”, – пояснила Вікторія Тютюнникова.

Заключення ВЛК можна оскаржити в адміністративному порядку. Для цього потрібно звернутися до військової лікарської комісії вищого рівня.

Може знадобитися оскарження у судовому порядку. З цією метою необхідно подати відповідну заяву про перегляд рішення ВЛК та вказати причину перегляду. Також обов’язково потрібно надати всі документи медкомісії та результати попередніх медичних досліджень.

“До адміністративного суду потрібно звернутися за місцем проживання позивача або місцезнаходження військово-лікарської комісії з позовною заявою”, – підсумувала правозахисниця.

Вона наголосила, що оцінка стану здоров’я українця не входить до повноважень суду. Тому як доказову базу для розгляду заявникам слід надавати медичні висновки.

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