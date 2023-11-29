В Україні через негоду загинуло 12 людей, серед постраждалих є діти

В Україні через негоду загинуло 12 українців. Ще 23 постраждали, серед них — дві дитини.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко, передає НСН.

Клименко зазначив, що нині на території України ускладнених погодних умов немає. Залишається знеструмленим 521 населений пункт у 11 областях.

З 26 листопада надзвичайники відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Підрозділи ДСНС надали допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 — це діти.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15-10 Арбузинка — Нова Одеса.

Також тривають роботи з очищення ділянок автодороги М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 29 листопада, очікується ускладнення погодних умов: у західних областях — сніг, у північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях — сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території пройдуть дощі.

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