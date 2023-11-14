Тепер вагітні зможуть самі обирати час декретної відпустки – МОЗ

Вагітні зможуть самостійно обирати час декретної відпустки. Раніше вона починалась із 30 тижня вагітності, тепер розпочати відпустку можна пізніше.

Як передає НСН, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За бажанням під час візиту до лікаря, який веде вагітність, після початку 30 тижня вагітності треба подати відповідну заяву. У ній треба зазначити дату, з якої мають сформувати МВТН.

Якщо пологи відбудуться до зазначеної в заяві дати, МВТН сформують з дати пологів. Це не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки, а також не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів, пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада схвалила законопроєкт, відповідно до якого вагітні жінки можуть іти у декретну відпустку пізніше ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів.

Якщо вагітна, як і раніше, хоче розпочати відпустку з 30 тижня вагітності, нічого додатково робити не потрібно — медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано за замовчуванням.

Як було раніше?

З початком 30 тижня вагітності жінки мали йти в декретну відпустку. Працювати й далі теж було можливо, проте кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зменшувалася пропорційно до кількості днів, під час яких вони працювали.

Крім того, зменшувався й розмір допомоги з вагітності та пологів, оскільки він обумовлений фактичною тривалістю відпустки.

Також раніше законодавство передбачало, що тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами становить 70 календарних днів та 56 днів відповідно, без можливості перенесення днів на післяпологовий період. Крім цього, для жінок не передбачалась можливість змінити дату початку такої відпустки з огляду на свій медичний стан і самопочуття.

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