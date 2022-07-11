“Це ми ще не починали”: Данілов розповів, як західна зброя вже змінює хід війни

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, які наслідки спричинили точні удари ЗСУ з допомогою західного озброєння по російських тилах.

Детальніше про це він розповів на своїй сторінці у Твіттер, передає NNS.

“Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час”, пише Данілов.

Секретар Радбезу зауважив, що вже зараз західне озброєння змінює хід війни.

“Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!”, пише Данілов.

Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022

Українські воїни нищать військові склади окупантів

Щодня українські воїни завдають потужних ударів по позиціях окупантів та нищать їхні склади, пункти, техніку та живу силу. Наприклад, на Півдні 10 липня знищили 4 ворожі пункти.

Детонує і палає: одразу в декількох окупованих містах прогриміли вибухи (відео)

Уночі 11 липня вибухи прогриміли біля тимчасово окупованої Каховки на Херсонщині. Радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що ЗСУ завдали потужного удару по окупантах у Таврійську. За даними джерел 24 каналу в спецслужбах, 120 окупантів ліквідовані, ще 200 потрапили до лікарень, половина з яких – у важкому стані.